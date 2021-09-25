HABERLER | H.B.B.

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25.09.2021 15:00
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Tarih: 25 Eylül 2021, 12: 42 Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları Hatay'da bir araya geldi.

Tarih: 25 Eylül 2021, 12: 42

Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları Hatay'da bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Lütfü Savaş, on üç medeniyete ev sahipliği yapan ve farklı din, mezhep ve etnik kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı Hatay'ın tarihi birikiminden bahsetti.

Hatay'ın tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ifade eden Savaş, "Hatay yüzyıllardır kardeşliğin, barışın, sevginin ve kucaklaşmanın başkenti olmuştur. Burası farklı inançların ilk ibadethanelerine ev sahipliği yapan yerdir. Tüm bu güzellikleri içinde barındıran şehrimiz bugün Genel Başkan Yardımcımızı ve Türkiye'deki en önemli belediye başkanlarını misafir etmektedir. Burada Hatay ile ilgili hem güzellikleri hem sorunları paylaşacağız. Ülkemiz hakkında müdahil olmamız gereken konuları konuşacağız" dedi.

Toplantı sonuçlarını bildirge halinde yayımlayacaklarını da belirten Lütfü Savaş, "Alacağımız kararların şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım toplantımız ve kararlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'ne son hediyesi Hatay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda CHP'li başkanlar, EXPO 2021 Hatay'dan kırsal kalkınma zirvesine, Suriyeli mültecilerden Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesine kadar birçok konu hakkında görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre
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Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Samandağ'daydı Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Samandağ'daydı

Lütfü Savaş, Cumhuriyet, Eylül, Hatay, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum HABERLER | H.B.B. - Son Dakika

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