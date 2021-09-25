HABERLER | H.B.B.

Tarih: 25 Eylül 2021, 19: 22

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Buluşması için Hatay'da bulunan CHP'li büyükşehir belediye başkanları, EXPO 2021'in Antakya- Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Gerçekleştirdikleri toplantının ardından Kisecik bölgesindeki alanı gezen CHP'li belediye başkanları yetkililerden organizasyon hakkında bilgi aldı.

LÜTFÜ SAVAŞ ALANDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmaları misafirlerine detaylarıyla anlattı.

Amfi tiyatrodan biyolojik gölete, arkeoparktan gastronomi merkezine ve kültür- sanat sokağından şehir bahçelerine kadar tüm alanları CHP'li başkanlarla paylaşan Çakar, hazırlıkların 10 Aralık'a yetişecek şekilde yapıldığını vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL HALKI VE İBB OLARAK BU SÜRECİN İÇİNDE OLMAK VE KATKIDA BULUNMAK GURUR VERİCİ

İnceledikleri alanda tüm detayların düşünüldüğünü ve alandan çok etkilendiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada 365 gün yaşayacak işler tasarlanmış. Doğayı, tarihi, Hatay'ın vazgeçilmezi olan yemekleri, çocukları, kadınları ve yaşamın her anını hissettiren etkili bir alan gördüm ve bunu derinden hissettim. Bitişini heyecanla bekliyorum. İstanbul halkı ve İBB olarak bu sürecin içinde olmak ve katkıda bulunmak gurur verici. Çok güzel Hatay'ı bekliyor" dedi.

OSMAN GÜRÜN: EXPO 2021 HEM HATAY HEM DE TÜRKİYE ADINA ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de alanda çok mesafe kat edildiğini söyledi. Projenin çok özel olduğunu da belirten Gürün, "Lütfü Başkanımızı kutluyorum. EXPO 2021, hem Hatay hem de Türkiye adına çok güzel bir çalışma. İnşallah hep birlikte açılışını yapar ve halkımızın hizmetine sunulmasını beraberce kutlarız" ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN BÖCEK: HATAY, KÜLTÜRÜYLE, TARİHİYLE, KONUMUYLA ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR

Hatay'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Hatay, kültürüyle, tarihiyle, konumuyla çok özel bir şehir. Burada EXPO'nun yapılıyor olması bizi çok sevindirdi. Bu organizasyon hepimiz için çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizi temsilen buraya düğmeli evler yapıyoruz. Kuraklık ve iklim değişikliği temalı çalışmalarımız da olacak. 2016'da EXPO'ya ev sahipliği yaptık. İnanıyorum ki bu organizasyonun Hatay'a çok büyük katkısı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: EXPO'DA YER ALMAKTAN MUTLUYUZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da EXPO'da yer almaktan mutlu olduklarını söyleyerek genç, yaşlı, çocuk ve kadınların düşünüldüğünü çok güzel yaşam alanlarının oluşturulduğunu ifade etti.

KADİR ALBAYRAK: LÜTFÜ BAŞKANIMIZ, YAPTIKLARIYLA HATAY'IN GELECEĞİNİ PLANLAMIŞ

Geçmiş yıllarda Hatay'da bulunduğunu ve bu yüzden şehri yakından tanıdığını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "EXPO, Hatay'ın uluslararası tanıtımında büyük katkı sağlayacak. Alanı yakından inceleyince hazırlıkların tamamlandığını gördüm. Bütün ekip bu işe inanmış. Lütfü Başkanımız, yaptıklarıyla Hatay'ın geleceğini planlamış. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.