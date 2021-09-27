HABERLER | H.B.B.

Tarih: 27 Eylül 2021, 00: 18

10 Aralık'ta kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın ilk lansmanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuşmasında, EXPO'yu Hatay'ın turizmi, ticareti ve geleceği için yaptıklarını vurguladı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN EKONOMİ VURGUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye armağan ve emanet ettiği Hatay için çalıştıklarını söyleyen Savaş, " Suriye'deki savaş ortamı, Mısır'la olan karayolu anlaşmasının iptali ve son olarak pandemi, çiftçimizi, esnafımızı ve iş insanlarımızı ekonomik olarak geriye götürdü. Köyden kente göç arttı. Esnafımız kepenk kapattı. İnsanlarımız fakirleşti. Bildiğiniz tüm yollar kapalıysa yeni bir yol açmalısınız. Biz de bunu yaptık" dedi.

SAVAŞ: GENEL BAŞKANIMIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYOR

Hatay'ın her zaman daha iyiyi hak ettiğini vurgulayan Savaş, "Esnafımız, iş insanımız ve turizmcimiz için UNESCO Gastronomi Kenti unvanını kazandık. Hatay Deniz Otobüsü ile Akdeniz'de Türk bayrağımızı dalgalandırarak yolcu taşıyacağız. Biz Hatay için çalışırken Sayın Genel Başkanımız Türkiye için çalışıyor. EXPO, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş'ın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKAN LÜTFÜ SAVAŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Hatay'ın sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hatay'da mükemmel tarih, mutfak kültürü ve inanç zenginliği var. Burası kadim bir kent. Bu çerçevede Lütfü Başkanımız krize karşı yeni bir yol açtı ve EXPO'yu Hatay' getirdi. Başkanımızı yürekten kutluyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: LÜTFÜ BAŞKANIMIZIN VE EKİP ARKADAŞLARININ ÇABASI TAKDİRE DEĞER

Hatay'ın uluslararası arenada tanıtımında herkesi pay sahibi olduğunu da söyleyen CHP lideri, "Kenti tanıtmak öncelikle belediye başkanlarına düşer. Bu kentin tanıtımı için Lütfü Başkanımızın ve ekip arkadaşlarının çabası takdire değer. Hatay tüm dünyanın gözbebeği konumunda. Onun için burayı dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevi" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'ı derinden etkileyen Suriye meselesi hakkında da "Türkiye'nin sorunları aşılabilecek sorunlardır. Güzel Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize değil onları buraya getirenlere kızacağız. İktidarımızda onları gönül rızalarıyla ülkelerine göndereceğiz. Tüm bunları gerçekleştirecek azim ve kararlılığa sahibiz. Suriye'nin temel ihtiyaçlarının yapılmasını sağlayacağız. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. Yurtta barış, dünyada barış demişiz. Herkesle barışacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Lütfü Savaş ve Nazan Savaş, EXPO lansmanının anısına Kemal Kılıçdaroğlu'na tablo takdim etti.

LANSMANDA MEDENİYETLER KOROSU SAHNE ALDI

CHP liderinin konuşmasının ardından tüm dünyada ilgi gören Medeniyetler Korosu, konuklar ve Hatay halkı için anlamlı bir konser verdi. Üç semavi din ve mezheplerinin ilahilerini ve farklı dillerin türkülerini seslendiren koro dinleyenlerden büyük alkış aldı.

MUHTEŞEM GECEDE UNUTULMAZ SON

Konserin son şarkısında protokol üyeleri de sahneye çıktı. Memleketim şarkısını koro üyeleri ile birlikte söyleyen davetliler anlamlı geceyi unutulmaz kıldı.

LANSMANA KONUK BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

EXPO'nun Antakya- Defne bölgesindeki alanında yapılan lansmana CHP liderinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Fethi Açıkel ile Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Millet İttifakı yöneticileri, iş insanları, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.