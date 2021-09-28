HABERLER | H.B.B.

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28.09.2021 04:08

Tarih: 27 Eylül 2021, 19: 36 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

Tarih: 27 Eylül 2021, 19: 36

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

Hataylı iş insanları, tarım sektörü temsilcileri, apartman görevlileri ve muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Orta Doğu'da yaşanan kaosun sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olumsuz yansımalarını derinden hissettiklerini söyleyen Savaş, "10 yıldır şartların daha da zorlaştığı bir ortamda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız en önemli çalışma Hatay'ın birlik, beraberlik ve bütünlüğünü gerçekleştirmek ve aynı zamanda geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır" dedi.

Hatay'ın bir şantiye alanı gibi olduğunu vurgulayan Lütfü Savaş, " Erzin'den Yayladağı'na kadar her yerde özellikle altyapı çalışması yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi olmayan ilçelerimiz vardı. Şu anda 13. arıtma tesisini yapıyoruz. Sanayi sitelerinin altyapısını, yollarını ve ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Gidecek çok yolumuz, atacak çok adımımız var" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının zor şartlar altında olmalarına ve engellemelere rağmen şikayet etmeden görev yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Başkan Savaş'ın Hatay'a yaptığı hizmetler için övgü dolu sözler söyledi.

CHP lideri Başkan Savaş için "Var olan kaynakları en verimli şekilde kullanarak hizmet etmeniz Hatay halkının takdirini almış. Yaptıklarınızı görüyor, yakından takip ediyoruz. Sınırlı kaynaklarınızı çok verimli kullanıyorsunuz. Görevinizi başarıyla yapıyorsunuz. Yerel yönetimle halk arasında sıcak, samimi ve güvene dayalı bir ilişki kurmuşsunuz. Çalışmalarınızdan çok memnunuz. Güzel hizmetleriniz için size teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre
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