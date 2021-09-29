HABERLER | H.B.B.

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29.09.2021 12:07

Tarih: 29 Eylül 2021, 11: 16 Gelecek nesillerin daha yeşil alanlarda yaşaması için çalışmalarına ara vermeden devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine yakışan yollar oluşturmaya ve Hatay'daki yeşil alan sayısını arttırmaya özen gösteriyor.

Tarih: 29 Eylül 2021, 11: 16

Gelecek nesillerin daha yeşil alanlarda yaşaması için çalışmalarına ara vermeden devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine yakışan yollar oluşturmaya ve Hatay'daki yeşil alan sayısını arttırmaya özen gösteriyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar il genelinde titizlikle yürütülüyor.

HBB ekipleri, halihazırda devam etmekte olan büyük projelerine ek olarak mini peyzaj düzenlemeleri ile uygun durumdaki her karış alanı ağaçlandırıp bitkilendiriyor.

Bu çalışmalarla daha yeşil bir çevre oluşturup ağaç ve bitki sayısıyla çeşitliliğini arttırmayı hedefleyen ekipler, kentin estetik görüntüsüne yeni ve farklı bir hava katıyor.

Kaynak: Habermetre
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Büyükşehir Belediyesi, Hatay, Eylül, Toplum, Son Dakika

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