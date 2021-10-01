HABERLER | H.B.B.

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01.10.2021 12:55
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Tarih: 01 Ekim 2021, 11: 03 Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği(HASİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Tarih: 01 Ekim 2021, 11: 03

Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği(HASİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya- Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar'ın öncülük ettiği ziyarette HASİAD üyeleri, alandaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

İhsan Çakar ve EXPO 2021 Hatay yöneticileri, 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmaları konuklarına detaylarıyla anlattı.

HAYZARAN: GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KARŞISINDA ÇOK ETKİLENDİK

Gördükleri manzara karşısında etkilendiklerini belirten HASİAD Dönem Başkanı Murat Hayzaran, "Gördüğümüz manzara karşısında çok etkilendik ve heyecanlandık. Alanın neredeyse yüzde 90'ı tamamlanmış. En kısa sürede komşu illerin ve dünya ülkelerinin misafirlerini ağırlamaya hazır bir ortam gördük" ifadelerini kullandı.

HASİAD üyesi iş insanı Nidal Özdemir de her ziyaretinde alandaki çalışmaların ilerlemiş olduğunu gördüğünü söyledi.

Hatay'ın marka kent olması için bu tip organizasyonlara ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, "Bu süreç içerisinde HBB ile ortak projemiz var. ve 250 kadınla EXPO'nun ihtiyacı olan çiçekleri üretiyoruz. Kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Antakya, Hatay, Ekim, Toplum, Son Dakika

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