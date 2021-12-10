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10.12.2021 20:12
HABERLER | H.B.B.

Tarih: 10 Aralık 2021, 19: 18Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2021 yılı aralık ayı olağan toplantısı 10 Aralık Cuma günü gerçekleştirildi.

Tarih: 10 Aralık 2021, 19: 18 Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2021 yılı aralık ayı olağan toplantısı 10 Aralık Cuma günü gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eren Paşa'nın yönettiği toplantıda 48 gündem ve 7 ek gündem maddesi görüşüldü. Meclis gündeminde öne çıkan önemli maddeler şu şekilde: Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; HBB ve Hatay Psikologlar Derneği arasında 'Çocuk ve ergenlerde ruhsal iyilik halinin korunması ve psikolojik sağlamlığın arttırılması' konulu işbirliği projesi yürütülmesi planlanmakta olup projenin onaylanması durumunda tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda HBB Başkanı Lütfü Savaş'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı tarafından meclise iade edilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında 301 sayılı karar ile Antakya Belediye Meclisinin 06. 08. 2021 tarih ve 53 sayılı karar ile onaylanan Antakya ilçesine ait 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi tekrar görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

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Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık, Aralık, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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