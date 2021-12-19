HABERLER | H.B.B.

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19.12.2021 14:19

Tarih: 19 Aralık 2021, 11: 55 Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay ziyaretleri kapsamında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) limanı ve Expo 2021 Hatay'ın İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Tarih: 19 Aralık 2021, 11: 55

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay ziyaretleri kapsamında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) limanı ve Expo 2021 Hatay'ın İskenderun- Arsuz bölgesindeki alanını ziyaret etti.

AGF Yönetim Kurulu üyeleri, bölge turizmine önemli derecede katkı sağlayacak olan 2 büyük projeyi yerinde inceledi. Akdenizli gazetecilerin ziyaretinde HBB Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, projelerin detaylarını anlattı.

Baycan, fiziki şartları tamamlanan HADO projesinin 6 aylık süreçte izinlerinin alınarak faaliyete hazır hale getirildiğini ve uluslararası deniz yolculuğundaki yasağın kalmasıyla birlikte seferlerin başlayacağını söyledi.

HADO Limanı ile Expo yerleşkesindeki ülkeler bahçesi, seyir terası, konser ve etkinlik havuzunun bulunduğu alanlara yapılan ziyaretlere İskenderun Gazeteciler Cemiyet Başkanı Diyap Atar ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

COŞKUN: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KUTLUYORUM

İki alanı ziyaret ettikten sonra konuşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, "Expo'yu Antalya'da deneyimledik. Şehre katacağı vizyon ve uluslararası arenada Hatay'a getireceği değerle çok güzel bir proje. Deniz otobüsüne gelecek olursak yerel yönetimlerin vizyon projelere her zaman ihtiyacı vardır. Şehir için bu tür vizyon projeler gelişime katkı anlamında çok önemlidir. Hatay Büyükşehir Belediyesini kutluyorum. İşimiz gücümüz değil dememişler ellerini taşın altına koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre
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Gaye Coşkun, İskenderun, Akdeniz, Hatay, Toplum, Son Dakika

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