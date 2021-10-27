Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sezonu keman sanatçısı Cihat Aşkın konseri ile açtı - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve ölümünün 20. yılında şef Hikmet Şimşek'i anmak için düzenlenen sezon açılış konserinde duayen keman sanatçısı Cihat Aşkın'ı ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında düzenlenen konserle kutladı.

Ankara Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, konser öncesinde yaptığı konuşmada, sezonun ilk konserini Cumhuriyet Bayramı haftasına denk getirdiklerini ve konseri Türkiye'de klasik müziğin sevilmesinde önemli rol oynayan şef Hikmet Şimşek'e adadıklarını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen keman sanatçılarından Cihat Aşkın'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Munzur, sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şef Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşen konserin birinci bölümünde keman sanatçısı Cihat Aşkın, şef Hasan Niyazi Tura'nın kendisi için bestelediği ve Ankara'da ilk kez seslendirilen "Konçertango" eserini sundu.

Dinleyiciler ünlü keman sanatçısını dakikalarca ayakta alkışladı.

İkinci bölümde ise orkestra Antonin Dvorak'ın "İngiliz Senfonisi" olarak tanınan 8. Senfoni'sini, ardından Onuncu Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Konserin sonunda şef Rengim Gökmen, Türkiye'deki senfonilerde ve sanat kurumlarında çalışan sanatçıların büyük çoğunluğunun mezun olduğu Ankara Devlet Konservatuvarının 2022'de 55'inci yılını kutlayacaklarını, bu heyecanla sanatseverle keyifli bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Gökmen, Türkiye'de çok sesli müziğin yayılmasında ve sevilmesinde büyük emek sarf eden şef Hikmet Şimşek'i de rahmet ve saygıyla anarak, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Konseri Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler de dinledi.