Hadim'de GES projesi inşaatına başlandı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde güneş enerji santrali (GES) projesinin inşaatına başlandığı bildirildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, güneş enerji santralinin yenilenebilir enerji açısından önemli olduğunu söyledi.

GES tamamlandıktan sonra üretilecek olan enerjinin MEDAŞ'a verileceğini ve karşılığında belediyenin tüm enerji giderlerinin karşılanacağını aktaran Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyamızda küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununun bilincindeyiz. Bu sebeple elimizden geldiğince doğa dostu, çevreci ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçemizde 21 bin metrekare alan üzerine 925 KW gücünde GES'in kurulumuna başladık. Bugün itibariyle panellerin yerleştirilmesi devam ediyor. Santralin tamamlanmasının ardından kendi elektriğimizi güneşten üreteceğiz."

Hadimioğlu, projesinin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere herkese teşekkür etti.