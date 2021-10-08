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Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı - Son Dakika

Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı

08.10.2021 18:59

Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

18 bin metrekare alan üzerine, 240 araçlık otopark, 5 bin metrekarelik pazar ve ticari alanı kurulması planlanan projenin temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bir çok siyasi parti temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Modern bir meydan haline gelecek"

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, "Bugün bizim için çok önemli olan bir projenin temel atma törenindeyiz. Şu anda temelini atacağımız alan yaklaşık 18 bin metrekare bir alana sahip. İlçe halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu bölge, aynı zamanda modern bir meydan haline gelecek. Her kesimden vatandaşımızın hizmetinde olacak kitap kafeyi ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak adlandırdığımız mekanı yakın zamanda hizmete açacağız. 3 Aralık 2021'de kütüphaneler halkımıza hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

"Modern şehirciliğe hizmet etmesini temenni ediyoruz"

Kapalı pazar, ticari birim, meydan ve otoparkların olacağı bu alanın en kısa sürede hizmete açacaklarını belirten Başkan Baltacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Toplu konut bölgesindeki Mevlana Caddesini aydınlatma ve prestij kaldırım çalışmasının inşası devam ediyor. 2021 yılının sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız. Halkımızın ihtiyacı olan tüm yatırımların tamamlanması elimizden geleni yapıyoruz. Temelini attığımız bu alanda çalışan herkese başarılar diliyorum. Temelini attığımız bu projenin modern şehirciliğe hizmet etmesini de temenni ediyoruz."

Hadımköy Meydanının düzenlemesiyle birlikte, bu meydan etrafında Alışveriş ve Eğlence Merkezleri, Kültürel ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri ile gezinti alanlarının oluşturduğu bir yaşam merkezi oluşacak. Yine bu meydan etrafında bulunan ve 1868 tarihinde inşa edilen Doğu Avrupa ve Rumeli Demiryollarının bir parçası olan Hadımköy Tren İstasyonu sahasındaki, istasyon ve lojman binaları olarak yapılan 9 adet tescilli binanın restorasyonu yapılıp, bu binalara butik otel, kafe, pastane, restoran gibi yeni kullanım fonksiyonları verilerek korunması sağlanacak. Böylece meydan, tarihi ve modern kullanımların bir arada bulunduğu bir alan haline gelecek.

Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı
Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı
Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı
Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı

Arnavutköy Belediyesi, Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy, Hadımköy, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hadımköy Meydanı'nın temeli törenle atıldı - Son Dakika


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