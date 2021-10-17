Üye Girişi
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI - Son Dakika

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI

17.10.2021 15:35

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Bu sırada motosiklet sürücünün arkasındaki kişinin elinde tuttuğu kutuda bulunan 2 güvercin de çarpmanın etkisiyle havalandı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi'nde sürücü Erkan Alan'ın (30) kullandığı 16 ALB 724 plakalı hafif ticari araç, Gazi Magosa Caddesi'nden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab (19) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı.

Havalanan motosikletteki sürücü Alazab ile arkasındaki Celal Becbuc (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alazab ve Becbuc İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÜVERCİNLER KUTUDAN ÇIKTI

Kaza sırasında motosikletteki yolcunun kucağındaki kutu içindeki 2 güvercin de çarpmanın etkisiyle havalandı. Kaza anı ve güvercinlerin uçtuğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletin savrulduğu, sürücü ile arkasındaki kişinin yola düşmesi ve çarpmanın şiddetiyle kutudan çıkan güvercinlerin uçtuğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI

Tragger, İnegöl, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı 16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti 15:00 Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro 14:51 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi 14:36 Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz 12:44 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
16:20 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı
16:19 Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı
16:07 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı
14:52 Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Akraba evliliği yapmamak için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı         
16:08
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
14:55
İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi         
14:50
Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı         
14:16
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 16:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; KUTUDAKİ GÜVERCİNLER HAVALANDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement