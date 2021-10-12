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Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

12.10.2021 17:47
Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Murhaf Elsilo idaresindeki 27 P 2478 plakalı traktör Karkamış-Nizip kara yolunun Soylu mahallesi yakınlarında Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika


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