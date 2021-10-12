Son dakika: GAZİANTEP - Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can yaralandı.

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