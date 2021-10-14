Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Elbaşı mevkiinde meydana gelen kazada 16 BHT 01 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ