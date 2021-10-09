HAFİF TİCARİ ARACIN YAYA GEÇİNE KADINA ÇARPTIĞI AN GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

AKSARAY'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Hatice O.'ya (23), hafif ticari araç çaptı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hatice O., karşıya geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla yere savruluyor.

Kaza, geçen perşembe günü saat 08.40 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Sahir Konuk (41) yönetimindeki 68 BU 362 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hatice O.'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hatice O ., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Hatice O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.