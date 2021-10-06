Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin

Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak

Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor