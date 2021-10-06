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Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

06.10.2021 11:42

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı otomobil, Tepeönü köyü yol ayrımında, Mustafa Sönmez'in kullandığı 44 AS 557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Mustafa Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Mustafa Sönmez, Adıyaman, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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