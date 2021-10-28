Hafifi ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesi Çat Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. Bilal Kar yönetimindeki 58 ZD 079 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Bilal Kar ile yanındaki Can Karaman yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.İlçe Kaymakamı Nazlı Demir , kazanın ardından yaralıları hastanede ziyaret edip durumları hakkında hastane personelinde bilgi alarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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