Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan Şevki Erdoğan, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

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