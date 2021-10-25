Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'tan Zara istikametine seyreden Mehmet Eroğlu yönetimindeki 58 NY 163 plakalı hafif ticari araç, Yarhisar köyü yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Behzet Cühendioğlu idaresindeki plakası belirlenemeyen traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan Şevki Erdoğan, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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