Hafriyat kamyonu ile TIR çarpıştı; sürücüler ağır yaralandı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TIR ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, sürücüler ağır yaralandı.
Kaza, Tarsus- Pozantı eski Ankara yolu Taşobası mevkisinde meydana geldi. İbrahim Gökkaya yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Ömer Kocaoğlu yönetimindeki 33 BYT 05 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, sürücüler ağır yaralandı. Araçta sıkışan Ömer Kocaoğlu, Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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