Hak-İş 46 yaşında - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, 46. yaşını kutlayan Hak-İş'in, bir işçi konfederasyonu olmasının yanında Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığının da güvencelerinden biri olduğunu belirterek, "Hak-İş'in gücü Türkiye'nin gücüdür." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 iş kolunun tamamında örgütlenen konfederasyonlarının, Türkiye'de 20, KKTC'de 1 olmak üzere 21 üye sendikasının 8'inin, bulundukları iş kolunun lideri konumunda olduğunu vurguladı.

Hak-İş'in, Kültür-Sanat, Kadın, Gençlik, Engelli, İş Sağlığı ve Güvenliği, Filistin ve Kudüs, Türk Dünyası, Afet İşleri ile Eğitim ve Planlama olmak üzere 9 daimi komitesi ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Arslan, "Hak-İş, yurt içinde olduğu gibi uluslararası sendikal harekette de etkin şekilde adından söz ettiriyor. ETUC, TUAC, ITUC-AP ve ILO üyesi olan konfederasyonumuzu, ben de 180 ülkede 365 konfederasyon ve 208 milyon üyesi olan ITUC'da Genel Başkan Yardımcısı olarak temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği için Hak-İş'in varlığı önemli"

Arslan Hak-İş'in, yerli ve milli bir kurum olduğunu ifade ederek, "Konfederasyonumuz inançlarımızdan, kültürümüzden, değerlerimizden ve medeniyetimizin bize bıraktığı müktesebatı içine sindirmiş, aynı zamanda uluslararası sendikal hareketle bütünleşmiş özgün bir yapıdır. Bu Konfederasyonun misyonu, sadece bu ülkenin değil, bölgemizin, küremizin bütün mazlum ve mağdurları ile dayanışma içerisinde olmaktır." dedi.

Hak-İş'in her zaman millet iradesinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Bizi millet iradesinin yanında durmaya sevk eden en önemli amil, Hak-İş'in ilke ve prensipleridir. 12 Eylül Darbesine karşı direnen ve anayasa oylaması baskılarına rağmen 'hayır' diyen, 15 Temmuz'da millet iradesi için sokaklara çıkan, bütün antidemokratik düzenlemelere karşı koymamızı sağlayan Hak-İş değerleridir. Türk demokrasisi için, Türkiye'nin geleceği için konfederasyonumuzun gücü ve varlığı çok önemlidir. Hak-İş, bir işçi konfederasyonu olmasının yanında Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığının da güvencelerinden biridir. Hak-İş'in gücü Türkiye'nin gücüdür."

Kutlama programına bakanlar katılacak

Hak-İş'in kuruluşunun 46'ncı yıl dönümü programlarla kutlanacak. Bu kapsamda yarın, "Sendikal Hareketin Öncü Konfederasyonu" temasıyla Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanacak. Hak-İş Genel Merkezi'ndeki toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılıp, Başkanlar Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.

Kutlama etkinlikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılacağı akşam yemeği programıyla devam edecek.