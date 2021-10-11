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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması

11.10.2021 13:10
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olaylarına ilişkin, "Bu eli kanlı katillerin yakalanıp, yargılanıp en ağır şekilde hüküm giymeleri beklenirken bunlara kahramanlık kisvesi...

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör örgütü YPG/ PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olaylarına ilişkin, "Bu eli kanlı katillerin yakalanıp, yargılanıp en ağır şekilde hüküm giymeleri beklenirken bunlara kahramanlık kisvesi yapıştırmak isteyenleri buradan lanetliyorum, kınıyorum ve protesto ediyorum." dedi.

Arslan, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PYD/PKK'nın güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın şehit olduğunu hatırlatarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Emperyalist güçlerin Türkiye'yi bölmek, parçalamak amacıyla yürüttüğü operasyonların bugün de devam ettiğini söyleyen Arslan, "ABD ve Batı, ne yazık ki Türkiye'nin dışarıdan kuşatılması, içeride de bunlarla iş birliği yapan ihanet odaklarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak ve kendi kontrollerinde bir yönetim oluşturmak için yıllardır çalışıyor." dedi.

Sendikal mücadeleleri yürütürken ülke üzerine oynanan oyunlara karşı da seyirci kalamayacaklarını ifade eden Arslan, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları desteklediklerini bildirdi.

"6-7 Ekim Olayları"nın da sokak hareketleri olmadığını, emperyalist güçlerin kontrolünde yürütülen bir isyan hareketi olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"6-7 Ekim olayları, ülkemizin güney ve güneydoğusunun Türkiye'den kopartılmak istenmesinin bir provası. Ne yazık ki bu provada masum insanları kaybettik. Eli kanlı katiller, ellerindeki silahlarla masum insanlara saldırdılar, sadece kurban eti dağıtmak isterken saklandıkları evde yakalanıp en ağır işkencelere maruz bırakılıp, 3. kattan aşağıya atılan Yasin Börü'leri kaybettik. Ne yazık ki yeniden, katillerle iş birliği yapanları, katilleri sokağa çağıranları adeta kahraman ilan etmek isteyen bazı çevreler var. Bu eli kanlı katillerin yakalanıp, yargılanıp en ağır şekilde hüküm giymeleri beklerken bunlara kahramanlık kisvesi yapıştırmak isteyenleri buradan lanetliyorum, kınıyorum ve protesto ediyorum."

Sendikal mücadele çalışmaları

Sendikanın 43 yıldır mücadeleci ruhla yoluna devam ettiğini söyleyen Arslan, büyük zorlukları, sorunları güçlü bir dayanışma ile aştıklarını belirtti.

Yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 2019'dan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arslan, CHP ve HDP'li adayların seçimleri kazanır kazanmaz Hak-İş üyelerine yönelik bir operasyon başlattıklarına dikkati çekti.

Sendikalarına üye 10 bin kişinin işten çıkarıldığını, 60 bin işçinin istifa ettirildiğini aktaran Arslan, hukuki hakların sonuna kadar takipçisi olduklarını, bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürüttüklerini kaydetti.

"Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, hiçbir işçi AK Partili, MHP'li diye işten çıkarılmayacak, çıkarırlarsa da bana gelip beni bulacaksınız, bu namus sözü." diyenlerin sözünü tutmadığı gibi, binlerce Hak-İş'e bağlı işçiyi de sendikalarından istifa ettirdiğini aktaran Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da belediyede çalışan ve sendika üyesi yaklaşık 20 bin kişiye karşı bir operasyon başlattığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde sendikaya üye işçilerin başka bir sendikaya geçmeleri yönünde anayasa aykırı şekilde baskılara, zorlamalara maruz kaldıklarını iddia eden Arslan, "Her türlü ahlaksızlığı, her türlü iffetsizliği, her türlü dayatmayı yapacaksınız, 'demokratik haklarımızı' kullandık diye bizi tehdit edeceksiniz. Bir kısım çevreler de buna alet olacak. İçlerine sindiremiyorlar, Hak-İş'i tehdit ediyorlar. 'Gelip basacağız' diyorlar, gelin bakalım, geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var." diye konuştu.

Arslan'dan salgına karşı aşı çağrısı

Mahmut Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına da değindiği konuşmasında, aşının salgından kurtulmak için şu anda en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Aşısını olmayanları bir an önce aşı olmaya davet eden Arslan, aşının bireysel tercihten öteye geçtiğini ve salgının toplum sağlığını tehdit eder duruma geldiğini ifade ederek, "Aşı olmayanları toplantıya çağırmadık, kim olursa olsun şube başkanı da olsa aşısını olmadıysa toplantıya alınmadı. Kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Aşısını yaptırmayanları ücretsiz izne ayırıyoruz. Aşısını yaptırana kadar iş yerlerine giremiyorlar." diye konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması

Mahmut Arslan, Antalya, Hak İş, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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