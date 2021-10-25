Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin, devletin onuruna ve bağımsızlığına saldıranlara haddini bildirdiğini belirterek, "Milletimiz adına bu haysiyetli duruşu için teşekkür ediyoruz." dedi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini anımsattı.

Erdoğan'ın talimatının ardından büyükelçilerin Türkiye'nin içişlerine karışmayacaklarına ilişkin açıklamalar yapmak zorunda kaldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı duruşu, başta ABD olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin geri adım atmalarını sağlamış ve Türkiye'ye parmak sallamak hadsizliğini yapanlar derslerini almıştır. Kapalı kapılar arkasında kurguladıkları senaryolarla Türkiye'nin içişlerine ve yargı bağımsızlığına karışmaya çalışan ve Türkiye siyasetini dizayn etmek isteyen uluslararası güçlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha milletimizin, devletimizin onuruna ve bağımsızlığına saldıranlara haddini bildirmiştir. Milletimiz adına bu haysiyetli duruşu için teşekkür ediyoruz."

Toplumun tüm kesimlerini uyanık ve sağduyulu olmaya ve uluslararası oyunlara alet olmamaya davet eden Arslan, birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar elde edilen kazanımların korunarak, daha güçlü ekonomi ve demokrasi yolunda ilerlenmesi çağrısında bulundu.

Arslan, açıklamasında, "Hak-İş Konfederasyonu olarak, ülkemizin üzerinde oynanan uluslararası oyunların karşısında olduğumuzu, milli iradenin ve seçilmiş iktidarın yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.