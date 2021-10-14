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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu Açıklaması

14.10.2021 16:15
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlerimizle aramızda tam bir uyumun olduğu hususlardan bir tanesi kayıt dışı istihdamla mücadele. TİSK bu konuda bizim için çok ciddi bir partner.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlerimizle aramızda tam bir uyumun olduğu hususlardan bir tanesi kayıt dışı istihdamla mücadele. TİSK bu konuda bizim için çok ciddi bir partner. Kayıt dışı istihdamla mücadele, çalışanların vergi yükünün azaltılması konusunda aslında TİSK ile aynı şeyleri söylüyoruz." dedi.

Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında, forumun işçi, işveren ve kamuyu bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Yıllar önce işveren temsilcileriyle bir araya geldiklerinde çeşitli itham ve suçlamalara maruz kaldıklarını dile getiren Arslan, işverenlerle ortak çözümler bulabilmek için bir araya gelmenin ve konuşabilmenin önemine değindi.

"Kadın üye oranımız yüzde 27'ye yükseldi"

Ortak Paylaşım Forumu'nun da hedefleri doğrultusunda Konfederasyonun "Genel Sekreterlik" makamına bir kadını görevlendirdiklerine dikkati çeken Arslan, sendikal mücadelenin içerisinde daha çok kadın yöneticinin görev almasını istediklerini bildirdi.

Arslan, 4 milyonun üzerinde kadın çalışandan 446 binin sendika üyesi olduğunu aktararak, "446 bin sendikalı kadın işçiden 200 bini Hak-İş üyesi kadınlar. Bizim büyük bir potansiyelimiz var. Önceki yıl yüzde 25 olan kadın üye oranımız yüzde 27'ye yükseldi. Biz bu konudaki çabalarımızı devam ettirmek istiyoruz. Kadınları sadece istihdamda görmekten öte kadınlara farklı roller verilmesinin önünü açmak gerekiyor." diye konuştu.

Kadınlara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Arslan, üniversitelerin çalışma hayatı bölümü öğrencilerini desteklediklerini ve istihdam ettiklerini dile getirdi.

"Aşı olmayan çalışanlar ücretsiz izine ayrılacak"

Ortak Paylaşım Forumu'nun çevre taahhütleri doğrultusunda hem forumun paydaşları hem de Konfederasyon düzeyinde adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, "Konfederasyonumuzun kuruluşunun 45. yılını kutladık. Bu kapsamda hediyeleşmemizi fidan dikerek yapıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 250 bin fidanı toprakla buluşturduk. Geçen yıl fidan dikimini Hatay'da yapmıştık. Bu çalışmaları devam ettiriyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınına karşı aşı olma çağrısında bulunan Arslan, Hak-İş ve bağlı sendikalarda aşı olmayan çalışanların ücretsiz izine ayrılması yönünde karar aldıklarına bildirdi.

"Kayıtlı işverenler haksız rekabetle karşı karşıya"

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Arslan şöyle konuştu:

"Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlerimizle aramızda tam bir uyumun olduğu hususlardan bir tanesi kayıt dışı istihdamla mücadele. TİSK bu konuda bizim için çok ciddi bir partner. Sayın Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz belli konularda uzlaşıyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadele, çalışanların vergi yükünün azaltılması konusunda aslında TİSK ile aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü kayıtlı işverenler büyük bir haksız rekabetle karşı karşıya. Hem kayıtlı işletmelerimizin geleceği açısından hem de sendikal örgütlenme açısında kayıt dışı istihdamla mücadele etmeliyiz."

Mahmut Arslan, Hak İş, işçi, Tisk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kayıt dışı istihdamla mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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