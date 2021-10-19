Hak-İş'in "Emek" temalı fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş'in her alanda özgün projelere ihtiyacı var. Üye sayımızı artırmak elbette önemli, 750 binlere yaklaşan üye sayımız önemli. Bunu milyonlara taşıma da bizim sorumluluğumuz, kültür ve sanat gibi topluma mesaj verilecek alanlarda olmak da bizim sorumluluğumuz." dedi.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Konfederasyon Genel Merkezi'nde yapıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, törendeki konuşmasında, kültür ve sanatın bir milletin varlığını devam ettirecek en önemli alanlar olduğunu belirterek, Hak-İş'in bu alandaki çalışmaları önemseyip desteklediğini söyledi.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi'nin önemli işlere imza attığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Komitemizin, samimiyetle ve beklentiye girmeden Hak-İş'in kültür ve sanat yüzünü ortaya çıkartma gayretleri, kısa sürede güzel sonuçları görmemizi sağladı. Bunlarla yetinmeyeceğiz, inşallah yenilerini yapacağız. Hak-İş'in öncülük ettiği kültür ve sanat alanına, sendikalarımızın da daha çok önem vermelerini istiyorum. Sendikal mücadele bir bütün olarak ele alınmalı. Bunu sadece toplu sözleşme yaparak, üye yaparak değil, ülkemizin, bölgemizin bütün sorunları bizi ilgilendiriyor. Bunun için sorumluluklarımızın farkında olarak, bu sorunlara karşı çözümlerimiz var."

Arslan, Hak-İş'in sendikal haberlerin yanında kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de gündeme geldiğini belirterek, Hak-İş'in sadece bir sendika olmadığını, Türkiye'nin varlığını, bütünlüğünü sağlamak konusunda da sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'nin gücü Hak-İş'in gücü, Hak-İş'in gücü Türkiye'nin gücüdür. Hak-İş ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenir iddiamız var. Hak-İş'in her alanda özgün projelere ihtiyacı var. Üye sayımızı artırmak elbette önemli, 750 binlere yaklaşan üye sayımız önemli. Bunu milyonlara taşıma da bizim sorumluluğumuz, kültür ve sanat gibi topluma mesaj verilecek alanlarda olmak da bizim sorumluluğumuz." diye konuştu.

"Emek ve sanatı bir araya getiriyoruz"

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da Komite olarak emek ile sanatı aynı karede buluşturan faaliyetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dünya genelinde marka olan 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması ve bu yıl ikincisini düzenledikleri fotoğraf yarışmasıyla, ebru başta olmak üzere geleneksel sanatlara yönelik çalışmalarıyla emek ve sanatı bir araya getirdiklerini anlatan Birsen Çiçek Odabaşı, şunları kaydetti:

"Hak-İş'in çağrısına kulak verip, emeği sanatsal bir bakış açısıyla bizlere sunan, emeğin fotoğrafını çeken herkese teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza 1.500'e yakın fotoğrafla başvuruldu. Emeğin binbir türlü rengini başvurulan fotoğraflar aracılıyla gördük. Yerin metrelerce altında çalışan maden işçilerinin emeğine de ateşin karşısında demiri işleyen metal işçilerinin emeğine şahit olduk. Tarlalarda güneşin altında üretim yapan çiftçilerin, toprağı şekillendiren çömlek işçilerinin, inşaatlarda, fabrikalarda çalışan işçilerin alın terine bir kez daha şahit olduk."

Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ve özel ödüle değer görülen eserlerin belirlendiğini belirten Odabaşı, 100 fotoğrafa da hem sergide hem de yarışma kataloğunda yer verdiklerini söyledi.

"Çektiğimiz fotoğraflar kolay kolay ortaya çıkmıyor"

AA Foto Muhabiri Esra Hacioğlu ise foto muhabirliğinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir iş olduğunu ifade ederek, insanların kaçtığı yere basın mensuplarının koşarak gittiğini söyledi.

Foto muhabirliğinin zor olduğu kadar keyifli de bir meslek olduğunu dile getiren Hacioğlu, "İşiniz gereği hayatın her alanına dokunuyorsunuz. Sabah toplumsal bir olayı fotoğraflarken, öğlen bir futbol müsabakasını, akşam ise bir kokteyli fotoğraflıyorsunuz. Emek yoğun bir mesleğimiz var. Çektiğimiz fotoğraflar kolay kolay ortaya çıkmıyor. Bu yarışmanın da teması emek. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Fotoğraf sergisi açıldı

Yarışmaca birinciliğe Sare Kural "Emek" adlı fotoğrafıyla, ikinciliğe Serdar Şeker "Ekim" adlı fotoğraflıyla, üçüncülüğe Zülfü Gül "Alın Teri" adlı fotoğrafıyla, özel ödüle ise İsa Cida "Sabun İşçisi" adlı fotoğrafıyla layık görüldü.

Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından, yarışmada sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Ödül törenine, Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Osman Yıldız, Hüseyin Öz, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve davetliler katıldı.