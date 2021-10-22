HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal harekette 46. yılına ulaştı - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, konfederasyonlarının Türkiye sendikal hareketinde 46. yılına ulaştığını belirterek 750 bine yakın olan üye sayısında hedefin 7 milyon olduğunu ifade etti.

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan konfederasyonlarının 22 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da kurulduğunu ve Türkiye'de olduğu kadar uluslararası sendikal harekette de etkin bir şekilde faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Konfederasyonlarının bu toprakların yerli ve milli bir kurumu olduğunu dile getiren Şimşek misyonlarının sadece bu ülkenin değil, bölgenin ve kürenin bütün mazlumları ve mağdurları ile dayanışma içerisinde olmak olduğunu belirtti.

HAK-İŞ'in her zaman millet iradesinin yanında olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ'in varlığı Türkiye'nin geleceği için çok önemlidir. Türk demokrasisi için Türkiye'nin geleceği için HAK-İŞ Konfederasyonun gücü ve varlığı çok önemlidir. HAK-İŞ sadece bir konfederasyon değil aynı zamanda Türkiye'nin demokratik, özgürlük ve bağımsızlık noktasında bir güvencesidir. HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür. HAK-İŞ, Türkiye'nin yerli ve milli bir örgütüdür. Bunun içinde bedel ödemiş bundan sonra da ödemeye hazırdır. HAK-İŞ'e bağlı 21 sendikanın üye sayısı 750 bine yakın. Bu bir başarıdır ancak asla yeterli değildir. 14 milyon çalışanın olduğu ülkede HAK-İŞ'in hedefi 7 milyon üyesinin olmasıdır. HAK-İŞ olarak bunun için mücadele ediyoruz."