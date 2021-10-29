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HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU - Son Dakika

HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU

29.10.2021 16:07

BURSA'da, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit (45), 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, "Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim.

BURSA'da, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit (45), 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, "Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim. O yüzden bu çocuğun da yanağından makas aldım. Tacizde bulunmadım" dedi. Kamera görüntülerini izleyen mahkeme hakimi, görevsizlik kararı verip, davanın, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Olay, 5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DURUŞMADA, CEZAEVİNDEN İFADE VERDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturma sonunda Özyiğit hakkında 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Özyiğit'in yargılanmasına başlandı. Taraf avukatları ile kız çocuğu ve ailesinin salonda hazır bulunduğu duruşmaya, Özyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkemede savunma yapan Özyiğit, 'Ben olay günü sokaktan geçiyordum. Çocuklar da oyun oynuyordu. Yanlarından geçerken iddiaya konu kız çocuğuyla birlikte 10 adım yürüdük. Ben kız erkek fark etmez bütün çocukları çok severim. O yüzden kızın yanağından makas aldım. Sonra abisi 'sapık var' diye bağırınca ne olduğunu anlamadım. Herkes bana saldırdı. İddia ettikleri gibi kimseyi öpmedim, taciz etmedim" dedi.

Duruşmada, salon boşaltıldıktan sonra pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu, sanığın kendisini öptüğünü ve dilini ağzına soktuğunu, bu kişinin ağabeyi gelince kendisini bıraktığını, kurtulur kurtulmaz da ağzını temizlediğini söyledi. Ağabeyinin de benzer ifade verdiği duruşmada olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Savcı, görüntülerde kız çocuğunun ağzını temizlediği anlara dikkat çekip, suçun, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' olduğunu belirtip, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için mütalaa verdi. Savcının talebini kabul eden mahkeme hakimi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Hakkında bu kez, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenilecek olan Murat Özyiğit'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU
HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU
HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU
HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İSTİSMARCI AĞIR CEZALIK OLDU - Son Dakika
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