Hakkari'de 'AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitimi' başladı - Son Dakika

Hakkari'de AK Parti AR-GE ve Eğitim başkanlıkları tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonuna gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, programına katılan partililerle ve genel merkezlerinden gelen misafirlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimde nasıl çalışılması gerektiğini, insanlara nasıl gidileceği, nasıl başarı sağlanacağı konularının ele alınacağını belirten Özbek, şöyle konuştu:

"İnsanlarla buluşmak, insanlara hitap etmek ve insanları kazanmak kolay bir şey değil. Düşünün ki bir gençlik kolları başkanı çıktı ortaya ismi Recep Tayyip Erdoğan. Sizin gibi gençti ama dirayetliydi, inançlıydı, kararlıydı. Bu davasıyla, dürüstlüğüyle, karakteriyle, düşüncesiyle 20 yıl boyunca herkesi etkiledi. Girdiği her seçimde başarıyla çıkan bir lider var. Bu dünyada eşi benzeri bulunmaya bir şey. İnsanları kazanmak, insanlara dokunmak samimiyetle olur."

İki gün sürecek eğitim programına Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Birim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, Akademisyen Kürşat Tutar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdülmecit Tarhan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, ilçe başkanları, belde başkanları ve partiler katıldı.