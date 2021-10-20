Hakkari'de 'Bilim Fuarı' heyecanı - Son Dakika

Hakkari Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Bilim fuarının açılışı; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Müdür Bilal Gür eşliğinde projeleri tek tek inceleyen katılımcılar, öğrencilerle sohbet ederek her projenin yapılış aşamaları ve hangi amaca hizmet ettiği konusunda bilgiler aldı.

Hakkari Fen Lisenin kurulduğu yıldan beri ara vermeden bilim fuarı düzenlediğini ifade eden Müdürü Gür, "Bu yıl da 17 proje çalışması ile katıldı. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlar. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, okul ortamlarının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması ve öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak, proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılmasını çok önemsiyoruz. Fen lisemiz, bilimsel proje alanında ilimizdeki başarılı okullardan biridir. Bilim adına atılan bu değerli adımda emeği geçen danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eder, fuarı büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştiren Hakkari Fen Lisesi ailesine teşekkür ederim" dedi.

(Feyzullah Taş/İHA)