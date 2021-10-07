Üye Girişi
Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı

07.10.2021 08:48
Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı

Hakkari Devlet Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta ziyaretçiler, anne sütü hakkında bilgilendirildi.

Hakkari Devlet Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kurulan stantta ziyaretçiler, anne sütü hakkında bilgilendirildi.

Hastanenin girişindeki stantta vatandaşlara broşürler dağıtıldı, doktor ve hemşireler annelere, anne sütünün önemi, özellikleri, faydaları ve emzirme süresi konularında bilgi verdi.

Başhekim Uğurcan Kara, gazetecilere, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesini önerdiğini belirtti.

Salgınlardan korunmada da anne sütü ile beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Anne sütünün eşsiz besinsel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık sağlayıcı, güçlendirici ve enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri de bulunuyor. Salgınlar sırasında genel olarak anne sütü ile beslenme kesilmemeli ya da ara verilmemelidir. Salgın sırasında annenin Kovid-19 pozitifliği gibi çeşitli nedenlerle emzirmeyi kesmesi, çocuğun bağışıklık sağlayıcı bileşenlerden yaralanmasını engelleyerek çocuğu daha fazla riske sokabilmektedir. Hastanede tedavi gören Kovid-19'u pozitif olan annenin bebeğinin anne sütü ile beslenmesi sağlanmalıdır. Hastanede yatan annelerin bebeklerini yanlarında emzirmesi anne ve takip eden sağlık ekibinin değerlendirmesine göre uygulanmalıdır."

Kovid-19 aşısının hamile kadınlar ve emziren anneler için güvenli olduğunu ifade eden Kara, biontech aşısının hamile kadılar ve emziren annelerde, hamile olmayan veya emzirmeyen kişilerde olduğu gibi aynı korucu etkiye sahip olduğunu aktardı.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yasemin Tulun da 5,5 aylık bebeği olduğunu, yakın zamanda 3. doz aşısını yaptırdığını ve herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirterek, tüm annelere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Hakkari, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 08:05 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti 07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı 07:24 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 07:05 Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı
Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi 21:51 Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi 20:04 Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi

Son Dakika Haberleri
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
07:29 İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi
07:28 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
07:27 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
07:23 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı
07:22 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi         
07:30
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?         
00:44
Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı         
21:55
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 08:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta anne sütünün önemi anlatıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement