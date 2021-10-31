Hakkari'de Kızılay Haftası etkinliği - Son Dakika

Burada gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Kızılay Haftası yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt 'un da aralarında bulunduğu şube üyeleri, Bulvar Caddesi'nde bir araya gelerek Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'ne kadar yürüdü.

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