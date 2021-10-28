Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, Yüksekova Ticaret Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dr. Murat Koca , İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve İl Özel İdare mühendisleri katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum