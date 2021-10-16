İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;
15. 10. 2021 günü Derecik İlçesi Cemekürk Mezrasında bir kamyonette yapılan aramada;
- 110 adet ruhsatsız av tüfeği,
- 1045 adet kurusıkı namlusu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Derecik İlçesi Cemekürk Mezrasında Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kurusıkı Namlusu Ele Geçirildi. - Son Dakika