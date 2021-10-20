Sulama havuzuna düşen ayı yavruları kurtarıldı - Son Dakika

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Bunun üzerine köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ayı yavrularını ip ve merdiven yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.

İlçeye bağlı Boğazköy köyünün Sersılte mezrasında iki ayı yavrusunun sulama havuzuna düştüğünü fark eden köy sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.

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