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Hakkari Valisi İdris Akbıyık Şemdinli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık Şemdinli ilçesini ziyaret etti

28.10.2021 09:04
Hakkari Valisi İdris Akbıyık Şemdinli ilçesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekilli İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şamir Şen ve kurum amirleri tarafından karşılanan Akbıyık ve beraberindekiler, kaymakamlığı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık daha sonra Altınsu köyünde yapılan kız yurdunu ve Moda Mahallesi'nde temelli atılan cami alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeyi ziyaret eden Akbıyık, Saklı ile görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, şehit Ahmet Budak'ın ailesini de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Tahir Saklı, Şemdinli, Hisarcık, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi İdris Akbıyık Şemdinli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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