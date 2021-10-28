Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı - Son Dakika

Batman'da, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 19 Ekim'de gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Van'ın Gevaş ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi yakaladı.

F.Ç. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.