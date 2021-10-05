Halk otobüsünde yolcunun şoförü darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'da halk otobüsünde bir yolcunun tartıştığı sürücüyü darbetmesini güvenlik kamerası görüntüledi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 MKL 53 plakalı otobüsü kullanan Serkan Uysal, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir duraktan otobüse binen İ.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından İ.A, sürücü Uysal'a yumrukla saldırdı. Hafif yaralanan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.

Uysal, gazetecilere, bir kadın yolcuya ön kapıdan binmesi uyarısında bulunduktan bir durak sonra İ.A'nın otobüse bindiğini söyledi.

Binen yolcunun "Senin kadınla derdin ne?" dediğini ifade eden Uysal, "Kuralları anlattım. Ardından bana bağırmaya ve yumruk atmaya başladı. Çok sayıda yumruk yedim." dedi.

İ.A'nın otobüs şoförünü darbetmesi, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.