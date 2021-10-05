Üye Girişi
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü - Son Dakika

Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü

05.10.2021 13:47
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü, System.String[]

Antalya'da halk otobüsüne orta kapıdan binildiği gerekçesiyle şoför ile bir yolcunun tartışması, ilerleyen dakikalarda yolcu yakınının yumruklu saldırısına dönüştü.

Antalya'da halk otobüsüne orta kapıdan binildiği gerekçesiyle şoför ile bir yolcunun tartışması, ilerleyen dakikalarda yolcu yakınının yumruklu saldırısına dönüştü. Darp edilip kanlar içerisinde kalan şoförün şikayeti üzerine, saldırgan gözaltına alındı. Kaşının derin bir şekilde açıldığını belirten şoför, "O yumruktan sonra beynim sersemledi" dedi.

Olay, 18 Eylül Cumartesi günü saat 15.50 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 MKL 53 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Serkan Uysal (40), durakta yolcu indirirken bir kadın yolcu ön kapıdaki yoğunluk nedeniyle orta kapıdan içeriye girdi. İkili arasında orta kapıdan binip, binememe konusunda sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasının ardından, ilerleyen otobüs şoförü başka bir durakta durduğu sırada İ. A. isimli bir kişi otobüsün ön kapısından içeri girerek, kadın yolcuyla yüksek sesle konuştuğunu ileri sürdüğü otobüs şoförü Uysal ile tartışmaya başladı. Ardından İ. A., Uysal'ı yumruklayarak darp etti. İ. A. olay yerinden ismi öğrenilemeyen kadın yolcuyla birlikte ayrılırken, kanlar içerisinde kalan otobüs şoförü ise önce hastaneye, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, saldırgan İ .A.'yı gözaltına aldı.

"Bayana niye bağırıyorsun" deyip yumruklamaya başladı

Öte yandan, olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün ön kapısından içeriye giren İ. A.'nın "Ne derdin var bayanla. Bayana niye bağırıyorsun" sözlerine, Uysal, kuralın bu olduğunu ve covid-19 tedbiri kapsamında orta kapıdan binmesinin yasak olduğunu söyledi. Sözlü tartışma esnasında İ. A.'nın bir anda yumruklarla Uysal'ı darp edişi de görüntülere yansıdı.

"O yumruktan sonra sersemledim"

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan şoför Serkan Uysal, olay anını şu sözlerle anlattı: "Bir yolcuyu orta kapıdan indirmiştim, araba tamamen doluydu. Elinde çocukla bir bayan bindi. Hareket etmeyip, 'orta kapıdan binmek yasak, aşağı iner misin' dedim. Ön kapıda yoğunluk vardı, önden kartı bastırıp, yine ortadan bindirecektim. Uyarılarımı ciddiye almadı, ben de devam ettim. Kredi kartını bastı, makine okumadı. Tekrar çağırdım, yine kart okumadı. Üçüncü defa geldi, yine okumadı. Bazı yolcular çekti dedi ama benim makinam göstermedi. Yine de yoluma devam ettim. Bir durakta durdum, üç kapıyı birden açtım. Sanırım telefonla birini çağırmış. Ön kapıdan geldi, maskesi falan hiç bir şeyi yok. 'Senin kadınla derdin ne?' dedi bana. Kuralların ne olduğunu söyledim. Ardından bana bağırmaya sonra da yumrukla saldırmaya başladı. Sol kaşım derin bir şekilde açıldı. O yumruğu vurduktan sonra beynim sersemledi. Kafamı eğdikten sonra 20'ye yakın yumruk yedim. Kendimden geçtim, hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendime geldikten sonra kapıları kapatıp polise haber verdim." - ANTALYA

Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü
Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Antalya, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına cevap verdi: Doğru değil 13:37 Fenerbahçe, Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına cevap verdi: Doğru değil Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 13:13 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır 12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı 12:06 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

Son Dakika Haberleri
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
12:05 Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı
Atina'da parlamento önüne bırakılan Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi         
13:48
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü         
13:28
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu         
12:12
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek         
11:15
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 13:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement