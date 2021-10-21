Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden 1'i kurtarılamadı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nusret Basmacı (53), hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 10 kişiden 4'ü ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı halk otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde dün akşam çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarparak durdu. Kazada otobüsteki 8, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan Nusret Basmacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 4'ü de tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.