HALK OTOBÜSÜYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 11 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI - Son Dakika

HALK OTOBÜSÜYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 11 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI

Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Nusret Basmacı'nın öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Nusret Basmacı'nın öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüde çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulma anı yer aldı. Kazanın yaşandığı an, otobüsün içerisinde bulunan 3 farklı kamera tarafından kayıt altına alındı. Kavşakta meydana gelen kazanın görüntülerinde, otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci olan yolcuların koltuklarından fırlayarak sağa sola savrulmaları ve ardından otobüsün içerisini toz bulutu kaplaması görüldü.

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