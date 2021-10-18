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Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor - Son Dakika

Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor

18.10.2021 11:10
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor

SİVAS'ta yaşayan, 4 yıl önce Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 210 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kıran bedensel engelli Mehmet Doğan (39), sporu bıraktıktan sonra boş kalmamak için kendine özgü tasarladığı engelli aracıyla pazar pazar dolaşıp çorap ve ayakkabı satıyor.

SİVAS'ta yaşayan, 4 yıl önce Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 210 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kıran bedensel engelli Mehmet Doğan (39), sporu bıraktıktan sonra boş kalmamak için kendine özgü tasarladığı engelli aracıyla pazar pazar dolaşıp çorap ve ayakkabı satıyor.

Fatih Mahallesi'nde oturan Duran ve Dürdane çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Mehmet Doğan, çocukluk döneminde el ve ayaklarında ortaya çıkan işlev bozukluğu nedeniyle bedensel engelli oldu. Ailesiyle yaşayan Doğan, 2009 yılında engelliler kategorisinde halter sporuna başladı. Türkiye genelinde düzenlenen müsabakalarda birçok derece alan Doğan, 2017 yılında Konya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 210 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Halteri bıraktıktan sonra boş kalmak istemeyen Doğan engelli aracı ile kentte çorap ve ayakkabı satmaya başladı. Her gün sabah erkenden kalkan Doğan, kendine özgü tasarladığı engelli aracıyla kentin farklı bölgelerinde açılan pazar yerlerine giderek satış yapıyor.'ENGELLİLER DÖRT DUVAR ARASINDA KALMASIN'Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürdüğünü belirten Doğan, "Halen Türkiye rekoru bende. 210 kilogramla rekor kırmıştım, henüz geçen olmadı. Ancak ilerletemedim, bırakmak zorunda kaldım. Sonra boş kalmamak için çalışmak istedim. Bu işe başladım. Elimden geldiği kadar bu işi yapıyorum. Kimseye bir rahatsızlık vermiyorum. Çok şükür kimseye muhtaç olmadan kendimi idare ediyorum. Hırsızlık, dilencilik yapmaktansa kendi işimi kendim yapmak en güzeli. Tek isteğim engellilere engel olmasınlar, destek olsunlar" dedi.'ARACIMIN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM'

Aldığı engelli aracının taksitlerini yaptığı satışlarla ödediğini belirten Doğan, "Pazarlarda çorap ve ayakkabı satarak taksitlerimi ödüyorum. Engelliler dört duvar arasında kalmasınlar. Kendilerinin yapabilecekleri işler bulsunlar. Herkes kendi gücünün yettiği, elinden gelen işi yapsa Türkiye'de işsiz kalmaz. Benim de gücüm buna yetiyor. Gidip de inşaatta çalışamam, kazma, kürek sallayamam. Allah yardım ediyor, bir şekilde idare ediyorum. Çok şükür gücüm kuvvetim yerinde yeter ki benim gibi engellilere herkes destek olsun" diye konuştu.


Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor

Bedensel Engelliler, Engelli, Türkiye, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor - Son Dakika
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