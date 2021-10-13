Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı - Son Dakika

Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde, sahneye giren köpek koro şefinin yanından ayrılmadı
13.10.2021 20:34
Konserden görüntüler Sahneye giren bir sokak köpeğinin Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanında durması İZMİR - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konser verdi.
Konserden görüntüler
Sahneye giren bir sokak köpeğinin Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanında durması İZMİR - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konser verdi. Bu sırada sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.
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