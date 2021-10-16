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Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

16.10.2021 09:15

Son dakika haberlerine göre Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı Muhtarın dalından çalınan hurmaları işlenmiş olarak geri geldi Çaldığı taze hurmaları 3 TL'den satmak yerine kurutup daha çok para kazanmayı hayal etti Denizli'de dalından çaldığı 650...

Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Muhtarın dalından çalınan hurmaları işlenmiş olarak geri geldi

Çaldığı taze hurmaları 3 TL'den satmak yerine kurutup daha çok para kazanmayı hayal etti

DENİZLİ - Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, JASAT'ın 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu. Özcan'ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.

53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu

Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K'ya ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.

Operasyona giden jandarmalar gördüklerine inanamadı

Arama yapmak için şüpheli Kadir K'nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Şüpheli Kadir K'nın Muhtar Rafet Özcan'ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL'den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL'ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi. Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT'ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., 'Açıktan hırsızlık' yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dönemde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, "Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Türk Lirası, Hırsızlık, Denizli, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ham çaldığı hurmaları satmak yerine evine götürüp işleyen hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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