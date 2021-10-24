Hamas, Suudi Arabistan ve Libya'da tutuklu mensuplarının serbest bırakılması için harekete geçti - Son Dakika

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan ve Libya'daki tutuklu mensuplarının serbest bırakılması için uluslararası çabalarını yoğunlaştırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, söz konusu iki ülkedeki tutukluların salıverilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve bölge ülkeleriyle temasa geçti.

Heniyye'nin, bazı aracılar vasıtasıyla Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile iletişime geçtiği, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de tutuklular hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada Hamas liderinin, yurt dışındaki tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilirken, bazı ülkelerden sorunun çözülmesi için çaba sarf etme yönünde olumlu sözler aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, 2019 yılında Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu onlarca Filistinliyi gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos'ta yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Muhammed el-Hudari'nin (83) 15 yıl, oğlu Hani'nin 3 yıl hapsine hükmetmişti.

Mahkeme, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davada sanıklara 22 yıla varan çeşitli hapis cezaları vermişti. Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında ise bilgi verilmemişti.

Heniyye başta olmak üzere diğer yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

Libya'da da "ülkede yabancı örgüt kurma" gibi çeşitli suçlamalarla Hamas mensubu bazı yetkililer hakkında Şubat 2019'da 17 yıldan 22 yıla varan hapis cezaları verilmişti.