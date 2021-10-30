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Hamas'tan BM raporunu yırtan İsrail temsilcisine karşı adım atma çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan BM raporunu yırtan İsrail temsilcisine karşı adım atma çağrısı

30.10.2021 23:21
Hamas'tan BM raporunu yırtan İsrail temsilcisine karşı adım atma çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Erdan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdan, dünkü BM oturumunda, İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan bir raporunu yırtmıştı.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan BM raporunu yırtan İsrail temsilcisine karşı adım atma çağrısı - Son Dakika


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