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HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI - Son Dakika

HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI

02.11.2021 10:49

ANTALYA'da hamile Nazlı Yıldız (37), aşı olmayan hamilelerin ölüm haberlerinden etkilenerek aşı oldu.

ANTALYA'da hamile Nazlı Yıldız (37), aşı olmayan hamilelerin ölüm haberlerinden etkilenerek aşı oldu. Hamileliğinin 38'inci haftasında oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Yıldız, "Bebeğin durumu da gayet iyi. Rahat bir gebelik geçirdim. Hamilelere de kesinlikle aşı yaptırmalarını öneririm" dedi.

Antalya'da yaşayan Nazlı Yıldız, pandemi sürecindeki hamilelik dönemini, evinde izole bir şekilde geçirdi. Özellikle son dönemde aşı yaptırmayan hamilelerin ölümleriyle ilgili haberleri gördükten sonra tedirginlik yaşayan Yıldız, hamilelerin de aşılanmaya başlamasının ardından doktoru Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Sanhal'a danışarak, hamileyken koronavirüs aşısı oldu. Hamileliğinin 38'inci haftasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oğlunu sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Yıldız, 2'nci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

AŞI YAPTIRDI BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Nazlı Yıldız, hamilelik sürecini Covid-19 nedeniyle evde geçirdiğini anlattı. Yıldız, "Ölen hamileler ve gebelerin aşılanmasıyla ilgili haberleri gördükten sonra doktorumuza sunduk. O da aşı yaptırmayı önerdiği için aşı oldum. Herhangi bir ateş, ağrı gibi yan etkisi olmadı. Normal hayatıma devam ettim. 2 gün önce doğum yaptım. Bebeğin durumu da gayet iyi. Rahat bir gebelik geçirdim. Hamilelere de kesinlikle aşı yaptırmalarını öneririm" dedi.

KORONAVİRÜS GEÇİREN HAMİLELERİN ERKEN DOĞUM RİSKİ YÜKSEK

Doç. Dr. Cem Sanhal ise kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin güncel önemli sorunlarından birinin Covid-19 olduğunu anlattı. Bir gebenin, gebe olmayan bireye göre eşit oranda Covid-19 ile enfekte olma riskine sahip olduğunu, esas sorunun enfekte sonrası ortaya çıktığını aktaran Doç. Dr. Sanhal, "Kardiyovasküler, solunum ve bağışıklık sistemi değişiklikleri, maalesef gebelerde Covid-19 enfeksiyonunu normal nüfusa göre daha şiddetli geçirmesine sebep olmaktadır. Hastaneye yatış oranlarındaki fazlalık, yatan grupta entübasyon yani solunum desteği ihtiyacı ve ölüm riskindeki fazlalıktan görüyoruz. Ağır komplikasyonlara yol açabilen sendromun anne karnındaki bebekle de ilişkisi maalesef olumsuz yönde. Bilimsel veriler göstermektedir ki koronavirüs geçiren annelerin bebekleri daha erken doğum riskine, ölü doğum riskine sahip. Gebelik zehirlenmesi riski normalinden daha yüksek oranda" dedi.

BEBEK KORDONUNDA GÖRÜLEN ANTİKORLAR BEBEĞİ DOĞMADAN KORUYOR

Doç. Dr. Cem Sanhal, koronavirüsten korunmada maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra, aşılanmanın da büyük öneme sahip olduğunu anlattı. Doç. Dr. Sanhal, "En önemli şey aşılamadır. Bilimsel verilere bakıldığında Amerika'da yaklaşık 170 bin gebenin dahil olduğu bir sistem var. Burada 170 bin gebeye, gebelik esnasında aşı yapılmış bir kısmı doğum yapmış bir kısmı da gebeliklerine devam etmekte. Bu verilere göre aşı düşük oranını artırmaz, anneyi Covid-19 enfeksiyonunda yüzde 80 oranında korumaktadır. Özellikle aşıdan 15 gün sonra bebek kordonunda gösterilen antikorlar bebek daha doğmadan korumaya başlar ve doğum sonrası döneme hazırlar. Yine ayrıca gebelikte aşı yapıldığı zaman anne sütüne de antikorlar gösterilmiştir. Bu da doğum sonrası dönem için bebeği hazırlamaktadır. Aşıların hamileler üzerinde çok hafif ateş, kırgınlık hali gibi yan etkileri olabilir. İki aşı da tercih edilebilir fakat bilimsel veriler Biontech aşısını işaret ediyor. Biz de hamilelerimize aşı olmayı öneriyoruz" diye konuştu.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ AŞI OLMAYAN HAMİLELERLE DOLMUŞTU

Yaz döneminde Covid-19 yoğun bakım ünitelerinin özellikle aşı olmayan hamile hastalarla dolu olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Cem Sanhal, "Havaların ısınmasıyla beklemediğimiz bir yoğunlukla karşılaştık. Maalesef kaybettiğimiz hamile hastalar da oldu. Bu hastaların hiçbirinde aşı yoktu. Bu da bizi ciddi anlamda üzüyor. Türkiye gibi aşıya ulaşımın çok rahat olduğu bir ülkede aşılama oranı özellikle gebe nüfusunda beklediğimizden çok daha az. Umarım hem kendilerini hem de bebeklerini aşı sayesinde bu enfeksiyondan uzak tutmayı gayret ederler" dedi.

HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI
HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI
HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI
HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Antalya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAMİLE ÖLÜMLERİNDEN ETKİLENİP AŞI OLDU, BEBEĞİNİ SAĞLIKLA KUCAĞINA ALDI - Son Dakika
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