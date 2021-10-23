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HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI - Son Dakika

HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI

23.10.2021 14:14

TRABZON'da az miktarda avlanan hamsinin 10TL'ye kadar gerileyen kilosu 20 TL'ye yükseldi.

TRABZON'da az miktarda avlanan hamsinin 10TL'ye kadar gerileyen kilosu 20 TL'ye yükseldi.

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonu ile ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da istavritin yanı sıra mezgit, palamut, sargan ve barbun tezgahlarda yer alıyor. Kentte geçen hafta kilosu 10 TL'ye kadar gerileyen hamsinin az avlanması nedeniyle fiyatı arttı. Hamsinin kilosu 20 TL'ye yükseldi. Balık çeşitlerinin arttığı kentte mezgit 50 TL, Çinekop ve barbon 40 TL, çupra 50 TL, levreğin kilosu ise 60 TL, palamudun tanesi de 35 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

'İRİ VE LEZZETLİ AMA BOL DEĞİL'

Hamsinin lezzetli ama bol olmadığını söyleyen Aydın Karslı, 'Denizden ne çıkar belli olmaz. Bugün hamsi vardır bakarsın yarın yok. Mesela palamudun ilk çıktığı zaman fiyatı pahalıydı ama biz palamut bolluğu yaşayacağız dedik. Palamut gitti. Şimdi palamut yok. Çıkan palamutta ihtiyacı karşılayamıyor. Hamsi bu günlerde iyi gidiyor. Ama iyi gitse de yine fiyatı yüksek. Beklenen fiyata inemedi. Hamsinin fiyatının normalde 10 liradan yukarıya çıkmaması lazım. Hamsi güzel. İri ve lezzetli ama bol değil' dedi.

'HAMSİNİN FİYATI KALİTEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, 'Şu an tezgaha koyduğumuz hamsi çok güzel. Hem lezzetli hem de iri. Vatandaşın istediği boyutlarda. Hamsi tezgahta varsa işler daha iyi gidiyor. İnşallah hamsi bu dönem bizi bırakmaz. Böyle devam eder. Hamsinin fiyatı da kalitesine göre değişebiliyor. Şu an piyasanın en iyisi ve Trabzon'da avlanan hamsi 20 TL' diye konuştu.

HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI
HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI
HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI
HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI

Türk Lirası, Trabzon, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAMSİ AVI AZALDI, FİYATI ARTTI - Son Dakika


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