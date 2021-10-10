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Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

10.10.2021 03:18

Son dakika 3. sayfa haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Haramidere Bağlantı Yolunda 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Haramidere Bağlantı Yolunda 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü şekilde verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaza, 00.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre Avcılar Ambarlı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANR 632 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan 34 ACE 696 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kendisini sıkıştıran sürücüden kurtulmak isteyen otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken iki kişi otomobilde sıkıştı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Otomobilde sıkışan diğer kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan otomobil ve tırın sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun trafiğin oluştuğu yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulans, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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