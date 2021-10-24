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HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika

HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU

24.10.2021 10:28
HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Hat sanatının yaşayan büyük ustalarından Hasan Çelebi'nin 'Ketebehu Hasan Çelebi' Retrospektif Sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Hat sanatının yaşayan büyük ustalarından Hasan Çelebi'nin 'Ketebehu Hasan Çelebi' Retrospektif Sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Hat sanatında adı ülke sınırlarını aşan, yazıları birçok caminin kubbe ve duvarlarında yer alan Hattat Hasan Çelebi'nin 'Ketebehu Hasan Çelebi' Retrospektif Sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde, sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'in yanı sıra birçok sanatsever de katıldı.

Kültür Sanat sezonu açılış sergisinde, Hasan Çelebi'nin ömrünü adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı Hüsn-ü hat eserlerinden, farklı koleksiyonerlerden derlenerek hazırlanan hocaları ve öğrencilerinin eserleri yer aldı. Farklı yazı çeşitlerine yer verilen sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları da bulunuyor. Çelebi'nin kendi seçtiği eserlerden oluşan, 23 koleksiyonerden derlenerek hazırlanan sergi, ziyaretçilere, tarihe yayılmış Hüsn-ü Hat eserlerini izleme imkanı sunuyor.

BİZİM İÇİN TARİHİ BİR AN

Hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi Hasan Çelebi'yi ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 'Bugün bizim için tarihi bir an. Hocamın ellerinden öpüyorum. Hat kelime itibariyle uzun ve doğru yol demek. Bu yolculuğun da gayesi güzele vasıl olmak. Özünü köklü gelenekten alan hat sanatı, sanatı daha ileri bir yere taşıyor. Galerimizin 10'uncu sergisini açıyoruz. Hepsi kıymetli ama bu en kıymetlilerinden bir tanesi' dedi.

İSTANBUL HAT SANATININ BAŞKENTİ

Eserlerin birçoğunun İstanbul'da üretildiğini ifade eden Turan, 'Büyük bir kısmının da Fatih'te üretildiğini bilmek beni çok mutlu ediyor. İstanbul hat sanatının başkenti. Suriçi'nin herhangi bir köşesinde, mezar taşında ya da çeşme kitabesinde bizi kendisine hayran bırakan paha biçilemez değerde bir hat eseriyle karşılaşıyoruz. Bu sanatı İstanbul'la özdeşleştiren sanatkarların da şöhreti bütün dünyaya yayılmış' ifadelerini kullandı.

AKLIMDA YASİN-İ ŞERİF'İN SON AYETİ KALMIŞTI

Hat sanatçısı Hasan Çelebi ise, yaptığı konuşmada, geçirdiği ameliyatlar sonrasında gönlünün yeniden yazmayı arzuladığını söyledi.

Çelebi, 'Bir şey yazmak istiyorum, 75 senedir hafızım ama ne Kuran'dan ne hadisten bir şey aklıma gelmiyor. Tek bir ayet aklıma geliyor. O ayet de Yasin-i Şerif'in sonundaki ayet. Bunun hepsini yazamadım, kolay şeyler yazdım. Birkaç parça daha ayet ve dualardan yazdım' dedi.

BİR ŞEY DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE UHREVİ ŞEYLER DE DÜŞÜNÜN

O dönemde aklından bir sergi tertip etme düşüncesinin geçtiğini belirten Çelebi, 'Sergiyi de karalama sergisi olarak, müsvedde sergisi olarak açalım. Böyle bir şey düşündüğünüz zaman yanında uhrevi bir şey daha düşünün. Bu sergi çıkınca benim düşüncem bana bırakıldı dedim. Ben bu niyetle yola çıktım Cenab-ı Hak nasip etti. Bu fikri ilk düşünüp başkana söyleyenden başlayarak son çiviyi çakan herkese kadar teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Çelebi, sergide mükerrer eserlerin olduğunu ancak 10 sene içinde çalışmalarının nereye gittiğini görmek istediğinden böyle yapıldığını söyledi.

200'ÜN ESERİNDE ESER TOPLANDI

Serginin küratörü Fatih Ömeroğlu ise, 1 yıl içinde 10'uncu sergiyi açtıklarına dikkat çekti.

Sanatseverler için 3 farklı salon hazırladıklarını ifade eden Ömeroğlu, 'Tüm salonlarda yazı kalıplarından oluşmuş vitrinler de var. 23 farklı seçkin koleksiyonerin yazı kalıplarıyla beraber 200'ün üzerinde eser toplandı' dedi.

HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU
HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU
HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU
HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Retrospektif, Hasan Çelebi, İstanbul, Çelebi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASAN ÇELEBİ'NİN 'RETROSPEKTİF SERGİSİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika
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