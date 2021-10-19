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Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi

19.10.2021 09:54
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin ( HBS) 7. eğitim dönemi kapanışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin ( HBS) 7. eğitim dönemi kapanışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Törende, 2021 yılı Proje Geliştirme, Kademe, Atölye ve 2020 Anadolu HBS Sinema Akademisi öğrencilerinin çektikleri kısa filmler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Senarist ve yönetmen Abdulhamit Güler'in sanat danışmanlığını üstlendiği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin eğitimleri sonucu bu yıl ortaya çıkan "Şeyler", "Ekşi Maya", "Bi Ömür 2070", "Köpük", "Adisyon", "Evvel Zaman" ve "Boş Koltuk" filmleri törende gösterildi.

Atölye sınıfı öğrencilerine sertifika ve plaket takdim edilen törende, Göksel Baktagir İstanbul Trio da mini bir konser verdi. Tüm filmlerin ekiplerine, oyuncularına ve aileleri adına ayrıca Fidan Sanat Vakfı tarafından üçer fidan dikiminin yapıldığı açıklandı.

"Sinema, sözü muhataba ulaştıracağımız zeminlerin en önemlilerinden biridir"

Oyuncu Derda Yasir Yenal'ın sunuculuğunu üstlendiği törende konuşan Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi ve Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Tebliğ sadece camide değildir. Biz muhataba sözü nerede ulaştıracaksak oradadır. İçinde bulunduğumuz sinema zemini de sözü muhataba ulaştıracağımız zeminlerin en önemlilerinden biridir." dedi.

Yıldırım, genç sinemacıları gördükçe umut dolu olduğunu dile getirerek, "Bu alan zor bir alan. Gerçekten kaliteli şeyler üretmek, medeniyetimizle, ahlakımızla, inandığımız değerlerle bazı şeyleri örtüştürmek ve bugün bu kadar rüzgarların şiddetli estiği bir yerde, bazı şeylerden etkilenmeden bunu takdim etmek çok kolay değil. Allah bu gençlerin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Genç sinemacılara öğütlerde de bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sizler bu alanı daha iyi biliyorsunuz. Ama 3 şeyi hiç ihmal etmeyin. Onlardan biri ulum, birisi umut, bir diğeri ufuk. Ulum, ilimlerdir. Yani ilimsiz olmaz. Şu anda da cihadın en büyük alanı ilimdir. Sinemayla uğraşacaksanız, zaten alan okumalarını yapacaksınız. Ama biz Kur'an'ı, sünneti, siyeri bilmezsek, yaptığımız şey zafiyetlerle farklı noktalara gider, kendimiz bile farkına varmamış oluruz. İkincisi umut. Her zaman daha iyinin olabileceğini umut edin. Çünkü umut insanı ayağa kaldıracak en büyük ferdir. Biz o noktada ümitvarız. Geleceğin bu gençlerin elinde çok iyi yerlere gideceği konusunda da Allah'ın izniyle farklı güzelliklere şahit olacağız. Diğeri ise ufuk. Yani hedef. Varacağımız yer belli. Biz ona nebevi ufuk diyoruz. Eğer bir gün biraz olsun ufuklarımızı o nebevi ufka az bir şey yaslasak o zaman göreceksiniz ne kadar güzelliklere şahit olacağız."

Muhammed Emin Yıldırım, 2022 ramazan ayında da Fidan Sanat Vakfı bünyesinde Bedir ashabıyla alakalı çok geniş kapsamlı bir projeye imza atacaklarını sözlerine ekledi.

"Alemlere Rahmet işin vitrini, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi mutfağı"

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Direktörü Cemil Nazlı da şunları kaydetti:

"Bana 'Bu güzel yolda motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz?' diye sorsanız size söyleyebileceğim ilk sebep, akademimizin ismi ve sahibine duyduğumuz sorumluluk ve hürmettir. Daha sonra da yaşadığımız çağda biz öyle umut ediyoruz, belki Metin Erksanlar, Lütfi Akadlar, Yücel Çakmaklılar, Ahmet Uluçaylar, Ayşe Şasalar gibi ustaların çıkacağına olan inancımızdır. Bunu başarabilir miyiz bilmiyorum. Ama inandığım bir şey var. Bu akademide geçmişiyle kavga etmeyen, medeniyeti ile barışık, kimseyi ötekileştirmeyen, her şeyden önce sanatı, sinemayı, hakikati ortaya koyma noktasında samimi bir gayret içerisinde olan, en önemlisi iyi olmaya çalışan insanlar çıkacak, buna inanıyorum."

Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer ise "İnsan evlatları arasında ayrım yapamaz ama Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali işin vitrini ise, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi işin mutfağıdır. Ben mutfağı severim." dedi.

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dalgıç'ın da konuşma yaptığı programa, yönetmen İsmail Güneş, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, Suat Köçer, yönetmen Faysal Soysal, Ensar Altay, Yeşim Tonbaz, Seyid Çolak, oyuncu Haydar Şişman, Mehmet Emin Kadıhan, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya, yazar Yıldız Ramazanoğlu, Güven Adıgüzel, Ayşe Şener ve ressam Hülya Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu kültür sanat dünyasından birçok isim konuk oldu.

Muhammed Emin Yıldırım, Yönetmen, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika
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