Üye Girişi
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi

19.10.2021 22:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin ( HBS) 7. eğitim dönemi kapanışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin ( HBS) 7. eğitim dönemi kapanışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Törende, 2021 yılı Proje Geliştirme, Kademe, Atölye ve 2020 Anadolu HBS Sinema Akademisi öğrencilerinin çektikleri kısa filmler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Senarist ve yönetmen Abdulhamit Güler'in sanat danışmanlığını üstlendiği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin eğitimleri sonucu bu yıl ortaya çıkan "Şeyler", "Ekşi Maya", "Bi Ömür 2070", "Köpük", "Adisyon", "Evvel Zaman" ve "Boş Koltuk" filmleri törende gösterildi.

Atölye sınıfı öğrencilerine sertifika ve plaket takdim edilen törende, Göksel Baktagir İstanbul Trio da mini bir konser verdi. Tüm filmlerin ekiplerine, oyuncularına ve aileleri adına ayrıca Fidan Sanat Vakfı tarafından üçer fidan dikiminin yapıldığı açıklandı.

"Sinema, sözü muhataba ulaştıracağımız zeminlerin en önemlilerinden biridir"

Oyuncu Derda Yasir Yenal'ın sunuculuğunu üstlendiği törende konuşan Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi ve Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Tebliğ sadece camide değildir. Biz muhataba sözü nerede ulaştıracaksak oradadır. İçinde bulunduğumuz sinema zemini de sözü muhataba ulaştıracağımız zeminlerin en önemlilerinden biridir." dedi.

Yıldırım, genç sinemacıları gördükçe umut dolu olduğunu dile getirerek, "Bu alan zor bir alan. Gerçekten kaliteli şeyler üretmek, medeniyetimizle, ahlakımızla, inandığımız değerlerle bazı şeyleri örtüştürmek ve bugün bu kadar rüzgarların şiddetli estiği bir yerde, bazı şeylerden etkilenmeden bunu takdim etmek çok kolay değil. Allah bu gençlerin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Genç sinemacılara öğütlerde de bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sizler bu alanı daha iyi biliyorsunuz. Ama 3 şeyi hiç ihmal etmeyin. Onlardan biri ulum, birisi umut, bir diğeri ufuk. Ulum, ilimlerdir. Yani ilimsiz olmaz. Şu anda da cihadın en büyük alanı ilimdir. Sinemayla uğraşacaksanız, zaten alan okumalarını yapacaksınız. Ama biz Kur'an'ı, sünneti, siyeri bilmezsek, yaptığımız şey zafiyetlerle farklı noktalara gider, kendimiz bile farkına varmamış oluruz. İkincisi umut. Her zaman daha iyinin olabileceğini umut edin. Çünkü umut insanı ayağa kaldıracak en büyük ferdir. Biz o noktada ümitvarız. Geleceğin bu gençlerin elinde çok iyi yerlere gideceği konusunda da Allah'ın izniyle farklı güzelliklere şahit olacağız. Diğeri ise ufuk. Yani hedef. Varacağımız yer belli. Biz ona nebevi ufuk diyoruz. Eğer bir gün biraz olsun ufuklarımızı o nebevi ufka az bir şey yaslasak o zaman göreceksiniz ne kadar güzelliklere şahit olacağız."

Muhammed Emin Yıldırım, 2022 ramazan ayında da Fidan Sanat Vakfı bünyesinde Bedir ashabıyla alakalı çok geniş kapsamlı bir projeye imza atacaklarını sözlerine ekledi.

"Alemlere Rahmet işin vitrini, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi mutfağı"

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Direktörü Cemil Nazlı da şunları kaydetti:

"Bana 'Bu güzel yolda motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz?' diye sorsanız size söyleyebileceğim ilk sebep, akademimizin ismi ve sahibine duyduğumuz sorumluluk ve hürmettir. Daha sonra da yaşadığımız çağda biz öyle umut ediyoruz, belki Metin Erksanlar, Lütfi Akadlar, Yücel Çakmaklılar, Ahmet Uluçaylar, Ayşe Şasalar gibi ustaların çıkacağına olan inancımızdır. Bunu başarabilir miyiz bilmiyorum. Ama inandığım bir şey var. Bu akademide geçmişiyle kavga etmeyen, medeniyeti ile barışık, kimseyi ötekileştirmeyen, her şeyden önce sanatı, sinemayı, hakikati ortaya koyma noktasında samimi bir gayret içerisinde olan, en önemlisi iyi olmaya çalışan insanlar çıkacak, buna inanıyorum."

Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer ise "İnsan evlatları arasında ayrım yapamaz ama Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali işin vitrini ise, Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi işin mutfağıdır. Ben mutfağı severim." dedi.

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dalgıç'ın da konuşma yaptığı programa, yönetmen İsmail Güneş, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, Suat Köçer, yönetmen Faysal Soysal, Ensar Altay, Yeşim Tonbaz, Seyid Çolak, oyuncu Haydar Şişman, Mehmet Emin Kadıhan, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya, yazar Yıldız Ramazanoğlu, Güven Adıgüzel, Ayşe Şener ve ressam Hülya Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu kültür sanat dünyasından birçok isim konuk oldu.

Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi

Muhammed Emin Yıldırım, Yönetmen, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu 21:34 Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi 20:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Yine çifte standartlı yaklaşım sergilendi Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor 20:14 Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, Türk sinemasının usta isminin akrabası çıktı 19:25 Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, Türk sinemasının usta isminin akrabası çıktı Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı 15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
Sporting maçı sonrası Beşiktaşlı Welinton'dan duran top itirafı: Çalışmıştık Sporting maçı sonrası Beşiktaşlı Welinton'dan duran top itirafı: Çalışmıştık         
22:07
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi         
20:35
5 kişinin öldüğü olayda yeni detay! İki ailenin çatışmasına atların kavgası sebep oldu 5 kişinin öldüğü olayda yeni detay! İki ailenin çatışmasına atların kavgası sebep oldu         
20:28
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 22:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2021 eğitim yılı düzenlenen törenle sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement